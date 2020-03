Christophe Le Bouille : "Tant qu'on a la possibilité de finir la saison sur le terrain, il faudra essayer"

Concernant l'avenir de la saison 2019/20, suspendue jusqu'au 31 mars à cause du coronavirus, le président du Mans Sarthe Basket (Jeep ELITE) Christophe Le Bouille est partisan de la patience, comme Julien Monclar (ADA Blois, Pro B) et Germain Castano (Orléans, Jeep ELITE). Il espère cependant que celle-ci va se terminer sur le terrain.

"Je crois que tant qu’on a la possibilité de finir la saison sur le terrain, il faudra essayer, a-t-il expliqué au Maine Libre. Si on reprend en mai par exemple, on pourra alors demander aux joueurs de faire trois affiches par semaine. Évidemment, ce n’est pas l’idéal, mais ce serait possible. Il ne faut pas décréter de manière trop hâtive l’arrêt définitif du championnat.

[...] On a dépassé plus des deux tiers du championnat. On peut envisager différentes formules pour tenir le calendrier : juste finir la phase régulière, faire des playoffs allégés... Tout dépendra de quand on sera en mesure de retourner sur les parquets, et si on peut le faire rapidement."