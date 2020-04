Christophe Le Bouille (Le Mans) : "Chacun prêche pour sa paroisse. Je le comprends"

Christophe Le Bouille fait partie des dirigeants connus et reconnus dans le basketball français. Interrogé Sweet FM, le président du Mans Sarthe Basket ne donne pas sa formule idéale au sujet de la fin de la saison 2019/20. Par contre, il commente les nombreux... commentaires des divers acteurs du basketball français.

"C’est très compliqué. Comme dans tous les sports, chacun en ce moment sous couvert parfois de crise sanitaire, de pensées bienveillantes, en fait prêche pour sa paroisse. Je peux le comprendre, nous sommes tous là pour défendre nos clubs, mais je crois qu’en ce moment on doit surtout se poser la question de savoir comment faire pour que notre sport survive, et puisse encore proposer du spectacle dans les années à venir. Mais on ne va pas se mentir, les clubs qui étaient en difficulté auraient plutôt envie qu’on remette les compteurs à zéro, sans tenir compte de rien. D’autres voix s’élèvent pour rappeler que l’on a quand même déjà disputé 75% de la saison, et on peut aussi penser qu’il ne serait pas normal de ne pas donner des points de satisfaction à des clubs qui ont bien bossé cette année comme par exemple Dijon, Bourg-en-Bresse et Cholet."