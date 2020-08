Christophe Le Bouille (MSB) : « Nous ne sommes pas programmés pour faire du huis clos »

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

« Nous avons un bon groupe, s'enthousiasme Antoine Eïto en conférence de presse. Nous avons hâte de reprendre. » De retour à Antarès et au Mans Sarthe Basket (MSB), le récent vainqueur de l'Open de France 3x3 est à prêt à en découdre. Comme l'ensemble de ses (nouveaux) coéquipiers qui semblent être arrivés en forme dans les Pays-de-la-Loire. « On a un groupe très professionnel, se satisfait Elric Delord, l'entraîneur du MSB. Les joueurs sont arrivés bien préparés. Bien mieux de ce que l’on pensait. » Mais petit hic, cependant : Scott Bamforth n'est pas encore arrivé en France, à la différence des trois autres NJFL du MSB (Kaza Kajami-Keane, Ovie Soko et Vitto Brown). « On l’espère vendredi ou samedi si tout va bien, explique le technicien du MSB à Ouest-France. Le temps de lui faire tous les tests médicaux et il devrait pouvoir s’entraîner avec le groupe la semaine prochaine. »

Christophe Le Bouille : « Envisager toutes les hypothèses »

Pour Christophe Le Bouille, Président de l'institution mancelle et l'une des personnalités les plus influente du basket français, son club doit jouer dans une salle pleine. « Nous ne sommes pas programmés pour faire du huis clos, se désole-t-il. Nous attendons le protocole de la ligue et par la suite nous irons voir le préfet. Nous devons envisager toutes les hypothèses. Personne ne sait encore comment cela va se passer. Les joueurs et le staff sont testés toutes les semaines. C’est une logistique assez lourde. Nous devons donner les résultats 48h avant chaque match. » En attendant de savoir comment se déroulera la réception de la SIG Strasbourg lors du dernier week-end de septembre pour la reprise de la Jeep ÉLITE, le MSB a programmé sept matchs amicaux. Avec un premier rendez-vous lors du tournoi de Cholet, le 28 et 29 août prochains, à la Meilleraie.