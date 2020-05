Clap de fin entre Benjamin Sene et le BCM Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Julie Dumélié

Sur son compte Instagram, Benjamin Sene (1,84 m, 25 ans) a fait part de ses envies d'ailleurs dans un message mêlant remerciements et reconnaissance envers le club dans lequel il dit s'être "senti immédiatement à la maison". À bientôt 26 ans, le poste 2/1 français nous a récemment confié son envie de disputer une Coupe d'Europe après une saison des plus compliquées collectivement sous le maillot des Maritimes. Car malgré une irrégularité encore présente, il vient d'achever ce qui se révèle être sa meilleure saison individuelle en terme de points inscrits et d'évaluation.

Arrivé dans le Nord en 2017 en provenance du SLUC Nancy, où il a effectué ses années en centre de formation, le natif de Langon, en Gironde, est l'un des rares à avoir survécu aux nombreux changements dans l'effectif gravelinois lors de ces dernières années. En 25 rencontres de Jeep Élite disputées en 2019/20, il tournait à 11,3 points, 3,8 passes décisives et 2,8 rebonds pour 11,9 d'évaluation.

Sur les parquets français depuis 7 saisons maintenant, sa prolongation était pourtant l'une des priorités pour le BCM comme l'a indiqué Hervé Beddeleem, directeur éxécutif du club, dans La Voix Du Nord. Un nouveau challenge l'attend donc et nul doute que son statut de solide joueur formé localement devrait attirer les convoitises.