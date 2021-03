Claude Bergeaud rassure les Boulazacois sur la sanction de la LNB : "Il n'y a aucune incidence au classement"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Début janvier, la "bourde" avait été repérée. Arrivé à Boulazac en tant que remplaçant médical d'Edgar Sosa en décembre, Cameron Wells (1,86 m, 32 ans) avait déjà joué avec le BCM Gravelines-Dunkerque en début de saison. Déjà aligné par le club nordiste pour la première journée de Jeep ELITE lors de la 1ère journée le 26 septembre à Levallois puis lors de la 4e journée le 9 octobre face à Roanne, il a de nouveau joué ces mêmes journées avec Boulazac, le 26 décembre contre Monaco (1ère journée) puis le 19 décembre à Levallois (4e journée). Un joueur ne pouvant participer à une même journée de LNB avec deux clubs différents, Boulazac a donc écopé d'une sanction, officialisée le samedi 13 mars.

"On a péché par omission"

Mais contrairement à ce que nous avons écrit samedi, elle est sans conséquence pour le BBD. "Pour comprendre, si nous avions gagné le match, nous l'aurions perdu sur pénalité", nous a expliqué Claude Bergeaud, le directeur sportif du club périgourdin. Au lieu d'avoir perdu sportivement, Boulazac a donc perdu par pénalité sur le score de 20 à 0. La seule conséquence néfaste pour le BBD a été de perdre le point-average contre les Metropolitans 92 et Monaco, quelque soit le résultat au match retour. Mais ces clubs jouent le haut de tableau contrairement aux Périgourdins, actuellement derniers du championnat. "On n'est pas dans la même catégorie, poursuit l'Ariégeois. Il n'y a aucune incidence au classement."

Toutefois, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France masculine fait son mea culpa. "On n'y a pas pensé parce que le calendrier était particulier. Dans la phase aller, on a joué des matches qui étaient beaucoup plus lointains que les matches réguliers. Cameron Wells avait joué contre ces équipes en septembre avec Gravelines-Dunkerque avant de les affronter de nouveau fin décembre. Donc on a zappé complètement. Et la LNB ne nous a pas envoyé d'alerte au moment de qualifier le joueur en disant ''attention, ce joueur a déjà joué la journée contre Levallois et Monaco.'' On a péché par omission."

Un réglement pas forcément adapté au calendrier particulier de cette saison

Claude Bergeaud se rappelle de l'origine de ce point de réglement. "A l'époque, je représentais Pierre Seillant à la Ligue et bien sûr que j'avais voté pour cette réglementation. Elle venait d'une histoire repérée par les journalistes lors de laquelle une équipe A avait reçu à domicile une équipe B qui avait aligné un joueur X pour le compte d'une journée. La semaine d'après, cette équipe A reçoit une autre équipe pour le compte de la même journée et il y a ce joueur X, qui avait rejoint le club entre temps. Cela avait interpellé si bien qu'on avait dit qu'un joueur ne peut pas jouer sur une même journée avec deux équipes différentes."

Un réglement qui se retrouve potentiellement problématique cette saison. "On va jouer en juin des matches de la phase aller. Ce serait quand même incongru qu'une équipe puisse ne pas jouer des matches décisifs avec un joueur parce qu'il a joué des matches de la phase aller en octobre. Ce serait fou !"

Que les supporters boulazacois se rassurent : Cameron Wells pourra bel et bien être aligné sur tous les matches restants du BBD. Mais d'autres équipes en revanche pourraient faire face au même problème.