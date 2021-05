Colson, Soko, Heurtel... Quel MVP pour cette saison 2020-2021 de Jeep ELITE ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo :

crédits photos : FIBA / Infinity Nine Media / Jacques Cormarèche / FOXAEP

Depuis sa magnifique prestation contre l'AS Monaco samedi, Thomas Heurtel est le leader de Jeep ELITE à l'évaluation moyenne par rencontre. Le meneur a en effet joué plus de la moitié des matches de l'ASVEL (13 sur 25 après la victoire à Bourg-en-Bresse) ce qui lui permet désormais d'apparaître sur le classement des statistiques. Avec 19,6 d'évaluation en seulement 25 minutes par rencontre, il devance Bonzie Colson. Mais parviendra-t-il à doubler l'ailier de la SIG Strasbourg dans la course au titre de MVP ? Lui en tout cas dit ne pas se soucier de ce titre.

Heurtel - Colson, un duel dans le duel jeudi ?

Bonzie Colson, déjà MVP de la saison de Ligue des Champions (BCL), réalise des prestations de grande qualités avec la SIG Strasbourg, membre du Top 4 du championnat. Productif et décisif dans une équipe qui gagne, le natif de Washington D.C. coche toutes les cases d'un MVP. Sauf que c'est également le cas de Thomas Heurtel. L'Agathois a qui plus est réalisé son meilleur match face au leader du championnat. En course pour cette distinction individuelle, les deux joueurs s'affrontent ce jeudi à l'Astroballe. A l'aller, la SIG l'avait gagné avec un excellent match de Bonzie Colson (29 points à 8/15 aux tirs, 6 rebonds et 5 fautes provoquées pour 27 d'évaluation), même si Thomas Heurtel avait terminé en double-double dans le camp d'en face (10 points à 4/11, 4 rebonds, 11 passes décisives, 4 balles perdues et 5 fautes pour 13 d'évaluation en 25 minutes).

Soko, Andjusic et Holston encore en course ?

Avant que Thomas Heurtel ne revienne dans toutes les distinctions comme principal rival de Colson, c'est Ovie Soko qui était le principal outsider. L'intérieur britannique est d'ailleurs le n°3 à l'évaluation du championnat (18,9), juste derrière Heurtel (19,6) et Colson (19), au sein d'une équipe qui gagne (15 victoires, 10 défaites). Les impressions laissées par l'ancien joueur de Boulazac étaient impressionnantes en début d'année 2021. Mais depuis, il cumule les pépins physiques. Le dernier en date est une large plaie consécutive à un saut sur le terrain du natif de Londres, ce qui montre bien son engagement sur les terrains. Dans un autre registre mais également dans une équipe bien classée (cinquième avec 17 victoires et 9 défaites), Danilo Andjusic, meilleur marqueur du championnat (20 points, mais 17,1 d'évaluation), réalise un excellent exercice 2020-2021.

Dans les quatre noms cités ci-dessus, aucun ne provient des deux meilleures équipes de la saison jusqu'ici : l'AS Monaco et la JDA Dijon. La Roca Team, particulièrement au-dessus depuis le début de saison, a l'habitude de faire tourner. Son meilleur joueur à l'évaluation, Mathias Lessort (14,1), n'est que 34e de ce classement. En revanche, le tenant du titre David Holston est 16e, avec 16 d'évaluation par match, ce qui est un bon classement pour un meneur, cette statistique mettant toujours en avant les intérieurs. Toujours aussi efficace (49,8% de réussite aux tirs dont 45,7% à 3-points), le natif du Michigan est également très clutch.

Lee et Yabusele peuvent progresser dans la hiérarchie

Si à ce stade il reste difficile d'affirmer qui sere la MVP de la saison, le cinq idéal de la saison, plutôt small-ball pour le coup, pourrait être composé de Heurtel, Holston, Andjusic, Colson et Soko. A moins que Paris Lee, intenable en 2021 (18,5 d'évaluation sur la saison chez le neuvième du championnat), ne continue sur ce rythme et amène Orléans en playoffs, ou que Guerschon Yabusele enchaîne les performances de qualité et que l'ASVEL ne remonte à la première place. Ce dernier est extrêmement facile depuis quelques semaines. Incroyablement adroit (62% de réussite générale, 55,8% à 3-points sur 3,8 tentatives par match), l'ailier-fort ne passe que 22 minutes par match sur le terrain puisque son équipe crée souvent de larges écarts en début de rencontre. Du coup, il est le deuxième meilleur marqueur du championnat à la minute (0,65) derrière Andjusic (0,66 point) et devant Heurtel (0,62). De quoi se frayer une place dans le cinq de la saison.

Ci-dessous (visible uniquement sur version PC/Mac), votez pour le MVP de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE :