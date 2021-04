Comment Le Mans s'entraîne sans coach ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Tanguy Bazante

Elric Delord et ses deux assistants, Alexandre Mathieu et Jordan Bernard, ayant tout les trois été testés positifs à la COVID-19, l'équipe du Mans Sarthe Basket se retrouve privé de ses entraîneurs. Les matches contre Cholet et Le Portel ayant été reportés, le staff sarthois a dû trouver des solutions pour que le groupe continue à s'entraîner, sans eux. C'est donc Hugo Legentil, entraîneur des U18 ELITE et le préparateur physique, Alexandre Bertrand, qui vont les remplacer. Vincent Loriot, directeur sportif du MSB s'est exprimé sur ces complications pour Ouest-France :

"Elric (Delord) suivra ces entraînements à distance grâcé à la vidéo et donnera toutes les consignes."

Communiqué



En raison de tests positifs au Covid 19 du côté des coachs, les matchs face au @ESSMbasket ce mercredi et contre @CB_officiel ce samedi, sont reportés à une date ultérieure. pic.twitter.com/Ej4DGuI9XG — MSB_Officiel (@MSB_Officiel) March 29, 2021

Si les matches contre Le Portel et Cholet sont d'ores et déjà reportés, il est possible que les Sarthois puissent reprendre contre Boulazac, mardi prochain. Mais Vincent Loriot ne préfère pas se prononcer pour le moment :

" Il est trop tôt pour parler du match à Boulazac, mardi 6 avril. Ça dépendra des prochains tests COVID que passeront les entraîneurs, plus ceux que passeront les joueurs, évidemment. (...) On ne peut pas se lamenter et être surpris. On n’a pas d’autre choix que s’adapter. C’est la règle depuis le début de saison. On l’avait tous admise et elle est le lot de toutes les équipes de Jeep ELITE."

Une fois encore, la saison du Mans Sarthe Basket est mis en pause par la pandémie du COVID. En début de saison, après un déplacement à Pau - pour un match finalement annulé -, le groupe professionnel avait été à l'arrêt pour quasiment trois semaines.