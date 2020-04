Condenser la saison 2020/21 de janvier à juin ? Des dirigeants commencent à l'évoquer

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Plutôt que d'imaginer la fin de la saison 2019/20, il convient de plus en plus de préparer la suivante. Car rien ne dit qu'elle pourra être normale. D'une part, parce que beaucoup de partenaires risquent d'être touchés par la crise économique et donc de financer moins les clubs de basket, mais aussi parce qu'il n'est certain qu'elle puisse démarrer à temps en septembre 2020. Interrogé par RMC Sport, le directeur général de l'Elan Chalon, Rémy Delpon imagine déjà une saison 2020/21 normale (30 à 38 matchs de saison régulière) qui démarrerait cependant plus tard, de manière à éviter les rencontres à huis clos.

"Je pense qu’il vaut mieux condenser la saison de janvier à juin en jouant deux fois par semaine et en offrant des prestations quasi-normales à nos partenaires et abonnés."

D'autres dirigeants sportifs, d'autres disciplines, rejoignent cet avis.