Contre Dijon, la JL Bourg a accepté son sort

Cette saison, la JL Bourg est efficace : elle gagne contre moins bon qu'elle mais perd face aux équipes qui la précède au classement. Après la défaite à Dijon le dimanche 2 février, Savo Vucevic avait déjà reconnu la supériorité de la JDA Dijon. Ce vendredi, le quart de finale de la Leaders Cup 2020 l'a confirmé : les deux équipes ne jouent pas dans la même cours pour cette saison 2019/20.

"Il n'y avait rien à faire, c'est une équipe largement meilleure que nous, a-t-il confié au micro de Radio Scoop. On le savait déjà avant le match. J'attendais quand même un peu plus d'engagement, de lucidité et même d'envie de la part des joueurs. Dès qu'on a vu qu'ils dominaient, on a baissé les bras. Il y a des joueurs qui auraient aimé, mais ils étaient trop seuls et n'ont pas eu de relai. Malheureusement, on dépend beaucoup de certains joueurs. Ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains. J'aurais aimé donné une résistance plus importante, c'est ce qui me chagrine. Il y a deux semaines on avait joué contre eux, ils n'avaient pas fait un bon match mais avait quand même gagné de 14 points. On doit encore beaucoup travailler pour arriver là."