Convoité, Dallas Moore n'honorera pas son année de contrat avec Nanterre

Alors qu'il avait rempilé à Nanterre pour la saison 2020/21, Dallas Moore (1,85 m, 25 ans) fait finalement faux bond au club des Hauts-de-Seine. À l'origine de ce retournement de situation, une offre d'un club étranger que le meneur américain au passeport albanais souhaite accepter. Selon Sportando, le club en question n'est autre que le Guangzhou Long Lions, équipe de première division chinoise. Dallas Moore devrait s'y engager incessamment sous peu. L'institution nanterrienne a fait savoir, sur ses réseaux sociaux, qu'elle avait "accédé à sa requête moyennant le paiement d’une indemnité de rupture".

Dallas Moore ne viendra pas



Dallas a reçu une proposition d’un club étranger et nous a fait part de son souhait de ne pas honorer son année de contrat. Le club a accédé à sa requête moyennant le paiement d’une indemnité de rupture.



Pour rappel, il sortait d'une belle saison, à la fois en Jeep ELITE (14,6 points à 49,8% de réussite aux tirs dont 46,8% à 3-points, 2 rebonds, 2,4 passes décisives, 1,7 balle perdue et 2,2 fautes provoquées pour 12,9 d'évaluation en 27 minutes) et en EuroCup (14,6 points à 46,8%, dont 46,7% à 3-points, 1,9 rebond et 2,5 passes décisives en 29 minutes). Nanterre va sans doute devoir se lancer à la recherche d'un remplaçant pour combler le départ de ce joueur majeur.