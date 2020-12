Corey Davis a tenu à jouer malgré un deuil familial : "Grand respect pour ce garçon"

Rare satisfaction du mercato estival du BCM Gravelines-Dunkerque, Corey Davis Jr. (1,86 m, 23 ans) a considérablement renforcé son aura au sein du club maritime cette semaine. Endeuillé par la perte de sa grand-mère, l'arrière originaire de la Louisiane aurait légitimement pu vouloir rentrer directement auprès des siens. Mais il a finalement tenu à prendre part à la réception de Champagne Basket samedi et il s'est distingué en inscrivant les trois lancers-francs de la victoire à 7 secondes du buzzer final (84-80). De quoi forcer l'admiration et le respect de tous au sein du BCM, à l'image du manager Romuald Coustre.

Fier de ce groupe qui ne lâche rien. Grand respect pour ce garçon qui ce soir a tenu à être avec nous malgré un deuil familial. Parce que nous sommes une famille, nous l’avons autorisé à rentrer demain auprès des siens. Thank you Corey ! BCM family sends you all our support. pic.twitter.com/j1WnmDDxXc