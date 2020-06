Corey Davis Jr nouvel arrière du BCM Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : DR

Le BCM Gravelines-Dunkerque tient le sixième joueur de son effectif professionnel pour la saison 2020/21. Après le retour de prêt du meneur Lucas Bourhis, la prolongation de Vojdan Stojanovski, la conservation du swingman Pape S, les arrivées des ailiers Paul Rigot et Romuald Morency,ainsi que celle du pivot Chris Horton, le club maritime vient d'annoncer la signature de Corey Davis Junior (1,86 m, 23 ans).

Cet arrière étasunien capable de dépanner sur le poste 1 a grandi en Louisiane avant d'évoluer deux saisons en Junior College puis deux autres années à l'université d'Houston, dont une aux côtés de Rob Gray, arrière vu à Bourg-en-Bresse puis Boulogne-Levallois. Non drafté en 2019 malgré une saison senior de haut-niveau (17 points à 42% de réussite aux tirs dont 37,5% à 3-points, 3,3 rebonds, 2,8 passes décisives en 33 minutes de moyenne) en NCAA, il a rejoint la formation turque d'Afyonkarahisar avec qui il tournait à 10,7 points à 42,3%, 2,4 rebonds et 2,3 passes décisives en 30 minutes en première division. Son adresse à 3-points (40,6%) a notamment séduit le directeur sportif Olivier Bourgain et l'entraîneur Serge Crevecoeur. Décrit comme un fort shooteur également très impactant en défense, il aura à coeur de passer un cap en Jeep ELITE la saison prochaine.

Prochainement, le BCM devrait officialiser la signature de Chris Horton. Un pivot israélien (profil 5/4) pourrait venir en rotation au poste 5.