Coronavirus : L'ASVEL laisse ses joueurs rentrer chez eux

Le championnat étant suspendu indéfiniment en raison de la pandémie mondiale du COVID-19, beaucoup de joueurs souhaitent rejoindre leur famille. Notamment les joueurs étrangers. Tour à tour, ils en font la demande auprès de leurs employeurs. Ce lundi, l'ASVEL nous a confirmé avoir libéré ses joueurs le temps que la situation "rentre dans l'ordre". Les Metropolitans ont aussi accédé à la requête de ses joueurs, qui vont rentrer chez eux ce mardi et seront mis au chômage technique.

La publication de cette nouvelle, reprise par Sportando, a entraîné la réaction enthousiasmé de l'ailière de l'ASVEL Féminin, Alysha Clark, qui a remercié son employeur :

Thankful for an amazing club who thinks bigger than basketball. Merci @tonyparker @MS__Obama https://t.co/GBlNyeHejj