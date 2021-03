Coup dur pour Boulazac : le BBD écope de deux défaites de pénalité

JEEP ÉLITE

Alors que Boulazac avait un peu retrouvé le sourire le week-end dernière avec une première victoire en Jeep ÉLITE contre Roanne, le BBD devrait être sanctionné pour non-respect de l'article 130 du règlement de la Ligue Nationale de Basket, comme le rapporte Le Courrier de l'Ouest. Celui-ci rappelle que : "tout joueur ne peut participer à une même journée de championnat pour deux équipes différentes dans la même division."

Passé furtivement par Gravelines-Dunkerque en début de saison, Cameron Wells a pris part à la 1re et à la 4e journée de championnat avec le BCM... et le BBD ! "La Ligue confirme que Boulazac, qui avait perdu ces deux matchs, va écoper de deux défaites par pénalité", indique le quotidien. Battue à Boulogne-Levallois puis par Monaco, la formation périgourdine subit donc la double peine. Et fait un pas de plus vers la Pro B.