Covid-19 : En raison d'un cas à Nancy, le match face au Champagne Basket est annulé

JEEP ÉLITE

L'épidémie de Covid-19 continue de perturber la préparation des clubs professionnels. Après avoir annoncé un cas positid au sein de son effectif le 3 septembre, Nancy avait déjà dû renoncer à participer au tournoi de Blois, qui s'est tenu ce week-end. Cette fois, c'est la rencontre prévue ce mardi soir à Luxeuil entre le Sluc et le Châlons-Reims qui est annulée, toujours pour le même motif. Sur le même registre, on apprend également que le match entre Gravelines-Dunkerque et Anvers, prévu ce mercredi, est remplacé par une opposition à huis clos face à Denain.