COVID-19 : Trois rencontres de Jeep ÉLITE prévues ce week-end reportées

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Après la remontée hebdomadaire des tests PCR effectués par les clubs, le comité sanitaire de la LNB a décidé de repousser plusieurs matchs. Des neuf rencontres de Jeep ELITE programmées pour la quatrième journée de championnat ce week-end, trois vont être reportées. En effet, en plus de Metropolitans 92 vs Boulazac (prévu vendredi 9), Elan Béarnais vs Monaco (prévu lundi 12), c'est la rencontre entre Bourg-en-Bresse et Le Mans (prévue samedi 10) qui va être décalée.

En Pro B, Paris et Nantes ne pourront affronter Souffelweyersheim et Lille comme prévu. Paris doit également repousser son match, déjà reporté, de Leaders Cup face à Evreux.

Enfin, le Comité a également validé les reports des matchs Espoirs entre l'Elan Béarnais et Monaco ainsi que ceux entre Champagne Basket et Nanterre 92.