Crawford Palmer : "DeMarcus rend toutes les équipes dans lesquelles il joue meilleures"

Le Limoges CSP a officialisé la signature - annoncée ce mercredi matin - de DeMarcus Nelson (1,93 m, 34 ans) jusqu'à la fin de saison. Le combo-guard (arrière/meneur) remplace le meneur Semaj Christon. Le directeur sportif Crawford Palmer explique ce choix :

"DeMarcus Nelson était déjà sur nos tablettes l’été dernier, et l’incorporer aujourd’hui est encourageant pour la suite de la saison. Il a été, très clairement, la priorité du staff pour renforcer le backcourt. C’est un joueur dur, expérimenté, collectif, d’une grande classe, qui connaît déjà le Jeep ELITE et certains de ses nouveaux coéquipiers, ce qui devrait faciliter son intégration. DeMarcus rend toutes les équipes dans lesquelles il joue meilleures. Ayant joué, jusqu’en début de mois, il ne devrait pas mettre trop de temps à trouver le rythme, et apporter sa vision du jeu, sa combativité, et son expérience au groupe."