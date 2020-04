Crawford Palmer (Limoges) : "Romain Chenaud va apporter sa grande expertise technique et une sensibilité aigüe de la formation"

Ce mercredi, le Limoges CSP a officialisé la signature de l'entraîneur Romain Chenaud en qualité de premier assistant de Mehdy Mary sur le staff de l'équipe première. A Limoges, le natif de Roanne va retrouver Crawford Palmer, le directeur sportif, qu'il a déjà côtoyé en 2018/19 dans le club bourguignon.

"Romain Chenaud arrive de Chalon-sur-Saône, où j’ai eu la chance de le côtoyer la saison dernière, et où il a démontré ses capacités d'entraîneur assistant et de formateur au plus haut niveau, a commenté Crawford Palmer. C’est un travailleur acharné qui sait se mettre au service d’une structure tout en prenant des initiatives, et nous sommes très contents de l’accueillir dans le staff. La relation déjà établie avec Mehdy Mary dans les équipes de France de jeunes va faciliter son intégration, et permettre d’avancer rapidement sur une nouvelle saison qui s’annonce complexe. Le staff, avec Benjamin Villeger et Yacine Aouadi, ainsi que Faycel Kort qui continuera sur la préparation physique, est déjà en train de préparer cette transition. Nous comptons sur Romain pour venir renforcer un staff qui a déjà montré sa solidité cette saison, en apportant sa grande expertise technique et une sensibilité aigüe de la formation à tous les niveaux de la structure sportive. Par ailleurs, j’aimerais remercier les dirigeants de l’Elan Chalon d’avoir permis à Romain de nous rejoindre."