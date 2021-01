Cyrille Eliezer-Vanerot : "Je me suis posé beaucoup de questions sur la suite de ma carrière. J'ai imaginé le pire"

En début d'année, l'ESSM Le Portel a réintégré dans son effectif l'arrière Michael Umeh et l'ailier Cyrille Eliezer-Vanerot (2,03 m, 24 ans). Le premier a eu moult soucis au genou alors que le second a enchaîné les complications après avoir été touché par le coronavirus. De quoi envisager un temps qu'il ne puisse pas rejouer. Il l'explique dans La Voix du Nord :

"J'ai eu la COVID-19 lors du premier confinement qui a entraîné ensuite une phlébite au mollet et une embolie pulmonaire bilatérale. Je suis passé par des moments très difficiles, confie l'ailier. Au début, je me suis posé beaucoup de questions sur la suite de ma carrière. J'ai imaginé le pire. Je vis ce retour au jeu comme une deuxième chance, un vrai soulagement. C'est un long chemin et j'ai encore du travail mais les sensations sont bonnes même s'il me manque encore les repères de match."