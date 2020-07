Cyrille Eliezer-Vanerot arrêté six mois, Le Portel engage Jamar Abrams

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Victime d'une embolie pulmonaire, Cyrille Eliezer-Vanerot (2,02 m, 23 ans) est arrêté pour six mois. Il pourra revenir en amont si "son état s'améliore de manière significative" explique-t-il. Mais l'ESSM Le Portel se devait d'engager un remplaçant et, avec seulement deux joueurs non formés localement sous contrat, pouvait faire venir un joueur étranger. C'est le poste 3/4 américain Jamar Abrams (1,98 m, 31 ans) qui a signé jusqu'à la fin de l'année civile.

Ce dernier, professionnel depuis sa sortie d'East Carolina en 2011, a joué en D-League, au Canada, au Japon, en Slovénie, en Roumanie, avant de s'établir en Allemagne ces dernières saisons puis de connaître une expérience en VTB League en 2019/20. Coéquipier de l'Alsacien Alexandre Gavrilovic à Minsk, il a joué 8 matchs pour l'équipe bulgare (8,5 points à 46,9% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 0,9 passe décisive en 18 minutes).

Gros athlèle (vainqueur du concours de dunk du All-Star Game de BBL 2018), bon shooteur (des moyennes généralement à plus de 40% à 3-points durant sa carrière), ce gaucher est supposé pouvoir défendre sur de nombreux profils différents. Il partagera le poste 3 avec Boris Dallo et Mathieu Wojciechowski et le poste 4 avec ce dernier et le Canadien MiKyle McIntosh.