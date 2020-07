D'Angelo Harrison (ex-Le Portel) démarre très fort les playoffs israéliens

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Winner League

Après avoir quitté l'ESSM Le Portel peu avant l'arrêt de la saison, l'arrière américain D'Angelo Harrison s'est engagé pour le Maccabi Rishon LeZion. La fin de la saison de Winner League bat actuellement son plein et les playoffs viennent de commencer. L'ancienne vedette de St John's (NCAA) s'est notamment fait remarquer ce jeudi soir sur le premier match de post-season avec un gros double-double (27 points et 11 rebonds) ayant permis aux siens de l'emporter 87-72 contre le Maccabi Haïfa. L'ancien joueur de Boulogne-sur-Mer et Boulazac Darryl Monroe a ajouté 14 points.