D.J. Cooper et l'Elan Chalon, c'est officiellement terminé

JEEP ÉLITE

C'est par un communiqué laconique que l'Elan Chalon a annoncé le départ de son meneur D.J. Cooper (1,83 m, 29 ans). L'ancien joueur de Monaco, l'Elan Béarnais et Gravelines-Dunkerque était sur la sellette depuis la signature de Sean Armand, après un début de saison raté tant individuellement que collectivement (4 défaites en 4 matchs).

Samedi dernier, contre Strasbourg, le MVP 2017 de Pro A avait été sorti du cinq majeur et avait réalisé un très mauvais match (2 points à 1/4 aux tirs et 4 passes décisives en 16 minutes), avec un langage corporel décrié. Comme à Sportica, il quitte donc le Colisée avec une triste réputation, ternie par un investissement léger en défense et un manque d'impact dans l'organisation du jeu offensif.

Son retour à la compétition professionnelle est donc pour le moment un échec, lui qui sortait de deux ans de suspension pour avoir triché lors d'un test antidopage.

Le communiqué du club :

"L’Elan Chalon et DJ Cooper ont décidé mutuellement de mettre fin à leur collaboration à partir de ce jour.