D.J. Stephens s'excuse auprès des supporters manceaux : "J’espère que ce n’est pas l’image qu’ils garderont de moi"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Dans une interview mise en ligne sur le site Internet de son club, Le Mans Sarthe Basket, D.J. Stephens (1,95 m, 29 ans) est revenu sur sa saison et celle de son équipe. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le joueur est déçu de ses performances et des résultats du club :

« C’est une saison décevante, encore plus pour moi à titre individuel. J’ai été blessé plusieurs fois ce qui m’a empêché de jouer au maximum de mes capacités. Comme mon jeu dépend beaucoup de mes qualités athlétiques, ça m’a beaucoup handicapé. C’est une saison vraiment très frustrante pour moi. »

Gagner le concours de dunk du All-Star game 2020 aura permis à tout de même même permis au joueur d'avoir une belle valorisation mais il aimerait à l’avenir qu’on le considère plus seulement comme joueur capable de faire le show mais simplement comme un vrai joueur de basket :

« Oui, un petit. J’avais vraiment envie de participer à cet évènement, plus au match qu’au concours de dunks d’ailleurs, mais comme mes performances ne le permettaient pas, c’était une manière d’en faire partie. Je suis bien sûr content d’avoir gagné le concours, d’avoir pu faire plaisir aux fans de basket de cette manière, mais j’aurais nettement préféré pouvoir faire une bonne saison avec le MSB et donner ma pleine mesure en championnat. Comme je l’ai déjà dit, et c’est toujours malheureusement vrai, on me résume souvent à un mec qui peut sauter très haut et faire des gros dunks. J’ai envie que l’on me reconnaisse pour autre chose : pour un vrai joueur de basket. »

Réellement déçu de son apport lors de cette saison, le poste 3/4 a souhaité, avant de finir, laisser un message aux supporters :

« Honnêtement je voudrais leur dire que je suis désolé de ne pas avoir pu jouer au niveau auquel je sais que je suis capable de jouer. J’ai été blessé plusieurs fois et ça m’a vraiment pourri la saison. J’espère que ce n’est pas l’image qu’ils garderont de moi. J’avais vraiment de grandes ambitions pour cette saison, et j’espère avoir un jour l’occasion de leur montrer à nouveau le vrai D.J. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos familles. »

Ayant fait le choix de rester en France jusqu'ici, D.J. Stephens est toujours confiné au Mans. Il indique qu'il devrait cependant rentrer aux Etats-Unis, où résident ses deux filles