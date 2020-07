D'ouvrier dans le BTP à go-to-guy d'un club de BCL, DeAndre Lansdowne (Strasbourg) raconte son drôle de parcours

Habituellement, les joueurs américains passent quatre saisons à l'Université avant de passer professionnel, aux Etats-Unis (NBA, G-League, ligues mineures...) ou à l'étranger. Puis, après leur carrière professionnelle, ils trouvent un nouveau métier. DeAndre Lansdowne (1,88 m, 31 ans) n'a pas fait les choses dans cet ordres. Le nouvel arrière de Strasbourg n'a est passé par des chemins de traverse pour s'installer au haut-niveau européen. Passé par le petit programme basket de l'université de Fort Lewis dans le Colorado, il a passé quatre saisons en deuxième division NCAA. Mais en 2011, le natif d'Albuquerque (Nouveau Mexique) n'a pas engagé d'agent et a signé un contrat dans une autre industrie.

"Après l’Université j’ai arrêté le basket et j’ai travaillé pour une entreprise qui faisait quincaillerie et proposait d’accompagner les gens dans leur réparations et travaux dans leur maison. Je bossais de 7h à 21h six jours sur sept. J’ai fait gardien aussi ou encore je travaillais pour des transporteurs et autres trucs de ce style. Ce n’était qu’une étape dans ma vie. J’ai dû passer par là pour gagner ma vie. Il fallait bien que j’avance mais je gardais le basket dans un coin de ma tête."