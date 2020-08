Damien Bouquet à l'aube de sa 2e saison à Nanterre : « Je veux vraiment m'affirmer dans l'équipe »

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Parti s'entraîner comme tous les ans au Centre d'expertise de la performance à Dijon, Damien Bouquet (1,97m, 26 ans) est arrivé en pleine forme pour la rentrée des classes en Île-de-France, début août. L'ancien ailier de la SIG Strasbourg, de l'Étoile Charleville-Mézières et de l'ALM Évreux a fait quelques sorties intéressantes en 2019/20, pour son premier excercice dans l'élité (4,6 points à 50% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 1,9 passe décisive pour 6,4 d'évaluation en 19 minutes). Mais à présent, le Bourguignon espère continuer sa progression. « L'année dernière, c'était une saison de découverte, a-t-il expliqué dans une vidéo du club. Maintenant, je veux vraiment m'affirmer dans l'équipe. Je souhaite prendre plus de responsabilités et être plus important au sein du collectif. »

Collectivement, il se veut tout aussi ambiteux. Septième du championnat à l'interruption de la saison et non qualifié pour les Playoffs de la Basketball Champions League (BCL), Nanterre 92 espère mieux figurer sur les deux tableaux. Avec de la jeunesse (Ivan Février, Lucas Dussoulier et Victor Wembanyama) et de l'expérience (Isaïa Cordinier, Dwight Buycks, Brian Conklin et Chris Warren).