Damien Inglis : "Les supporters de Monaco, qui applaudissent jusqu’au premier panier, c’est quelque chose qui fait rêver"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : MonacoInfo

Fraîchement arrivé à Monaco, Damien Inglis (2,06m, 25 ans) profite de certains avantages qu’il n’avait pas à Strasbourg ou à Limoges, comme la vue mer. Outre le cadre idyllique qui fait sourire l’ailier-fort, ce dernier a également fait ses premiers pas dans la ville et dans la salle Gaston-Médecin. Pour MonacoInfo, il a fait part de ses ambitions, individuelles comme collectives.

Revenant d’abord sur son arrivée sur le rocher, en provenance de Strasbourg, Damien Inglis confie vouloir passer un cap encore supérieur à ce qu’il a pu connaître ces dernières années. Un choix qui a également été motivé par le nouvel entraîneur et par ses futurs coéquipiers. Malgré les difficultés en lien avec la pandémie, il avoue également être étonné par la qualité du recrutement monégasque :

"Monaco, c’était le choix logique pour aller au niveau supérieur. Il y a un grand challenge. Le coach est super intéressant, c’est un champion. Et puis surtout, je connais beaucoup de joueurs, il y a une complicité entre nous, on se respecte beaucoup et il y a une vraie compétition donc c’est génial. Avec la situation actuelle, ce n’est pas facile mais je suis agréablement surpris par le recrutement de la Roca Team. Ils ont les moyens d’obtenir les meilleurs joueurs."

Période également compliqué pour lui et pour l’ensemble des joueurs qui ont été arrêtés pendant plusieurs mois. Pour cela, et comme tous les ans, la Roca Team a évidemment prévu un stage qui sera logiquement orienté vers une remise en forme intensive. Mais après cela, il falloir reprendre la compétition. Damien Inglis se dit dans le flou le plus total sur ce point, mais espère de tout coeur que tout rentrera dans l’ordre avant septembre. De quoi se mettre à rêver d’une salle pleine avec des supporters qui ne dérogent en aucun cas à la tradition locale :

"Cette période a été très compliquée. On a passé énormément de temps sans toucher le ballon. Le stage à Bormio, que Monaco fait depuis des années maintenant, va nous permette de nous remettre en forme et de resserrer les liens avec mes coéquipiers. On ne connaît pas la suite pour le moment. J’espère que, d’ici septembre, les feux seront aux verts et qu’on puisse jouer normalement. J’espère aussi que pour notre deuxième match, le premier à domicile, on soit dans une salle pleine pour retrouver le public. La coutume des supporters qui applaudissent jusqu’au premier panier, je l’ai vécu de nombreuses fois en tant qu’adversaire, c’est quelque chose qui fait rêver."

Côté ambition, l’ailier-fort ne cache pas sa volonté première de réussir à s’intégrer à cette équipe monégasque renouvelée. Sa polyvalence, il la considère comme une force pour y parvenir. Après quoi il faudra se frotter au championnat national mais aussi à la Coupe d’Europe, deux objectifs pour lesquels il va falloir affronter des équipes qu’il considère comme relevées :