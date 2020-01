Damien Inglis (Strasbourg) : "Un coup de massue pour tout le monde"

Si Vincent Collet était souvent sur son dos, c'était pour qu'il progresse. Damien Inglis le sait et l'éviction du technicien normand, suite à la 10e défaite de suite de la SIG, contre Orléans (77-80) samedi, est un coup dur pour lui.

"C’était un coup de massue pour tout le monde, a-t-il avoué sur sigstrasbourg.fr. Pour tout le monde c’est compliqué. Je ne parle pas que pour nous joueurs. J’ai conscience que c’est difficile pour les fans mais aussi les gens qui travaillent pour ce club. Mais la dure loi du sport fait qu’on doit revenir à l’entraînement, enchaîner et ne jamais abandonner. On fait confiance à notre nouveau coach. On essaye d’aller de l’avant car la saison n’est pas finie loin de là. Il faut continuer à travailler. On a l’amour du basket. Quand on arrive sur le terrain, malgré tout ce qui se passe autour, on est focus sur notre travail"