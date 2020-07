Damien Inglis débarque à Monaco

La Roca Team commence à s'épaissir. Monaco lance la semaine en officialisant la venue de Damien Inglis (2,06 m, 25 ans). Le natif de Cayenne (Guyanne) arrive de Strasbourg, où il était l'une des rares satisfactions au milieu d'une saison compliquée, assurant 11 points, 5,4 rebonds et 3 passes décisives de moyenne pour 13 d'évaluation en 26 minutes en Jeep Élite.

Ailier-fort extrêmement puissant mais également assez technique, le n°31 de la draft NBA 2014 partagera le poste 4 avec Darral Willis. Inglis va aussi retrouver Dee Bost, avec qui il a joué à Strasbourg en 2017-2018, remportant la Coupe de France. Et la décision du meneur dragster de rester sur le Rocher et de faire venir son ancien coéquipier a joué dans ce recrutement.

"Je suis super motivé et excité à l’idée de débuter avec mon nouveau club", confie Inglis sur le site du club. "Monaco a de l’ambition et nous allons tout faire pour écrire de très belles pages. Le coach Zvezdan Mitrovic au téléphone n’a pas mis longtemps pour me convaincre, et c’était aussi la volonté de Dee Bost que je joue avec lui à Monaco. Dee, c’est mon gars. Je ne pouvais pas refuser ! Je rejoins la Roca Team pour gagner le plus de matchs possible en Jeep Elite et en Eurocup et sur un plan individuel pour continuer à franchir des paliers. Nous aurons une belle équipe et on va travailler dur."