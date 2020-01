Daniel Perez (Roanne) : "J’ai pris un vrai coup de massue"

Daniel Perez n'est plus le président de la Chorale de Roanne. En fin de trêve, alors qu'il était en congés, il a compris qu'on voulait le mettre de côté. Le duo Emmanuel Brochot - Jean-Denys Choulet est revenu à la tête du club, en sauveurs, au plus grand plaisir des supporters locaux. Quelques jours après ce changement de direction, l'ex-président a donné sa version des faits, dans les médias.

"J’ai pris un vrai coup de massue, avoue-t-il sur le site Internet Parlons Sports. Quand on m’a annoncé la nouvelle, cela a été compliqué. C’est notamment la façon de faire qui m’a déçu. Après, je me suis dit que si c’est pour sauver la Chorale de Roanne, ça valait le coup. Mais je ne savais pas que j’étais devenu une “persona non grata” à la Chorale."