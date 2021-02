Danilo Andjusic, Nicolas Lang et Ivan Février : la soirée des records en Jeep ÉLITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

« Je ne vais pas vous mentir, je suis content, souriait Nicolas Lang au micro de la chaîne L’Équipe après le succès de Limoges sur Pau-Lacq-Orthez. « Mais au-delà de la victoire, c'était un match très important pour toute la ville de Limoges. Perdre ce soir, ça aurait été très dur d'autant plus qu'on en avait besoin au classement. »

Auteur de 30 points (son record en carrière) dont 6/7 à 3-points, l’arrière limougeaud a aussi réalisé la meilleure marque et la meilleure évaluation (35) des joueurs français en 2020-2021. « Si je mets 30 points, c'est aussi grâce à mes coéquipiers. Philip Scrubb et Hugo (Invernizzi) m'ont très bien trouvé et c'est tout de suite plus facile. » Avec 17 points de moyenne en Jeep ÉLITE et deux premières sélections en équipe de France, il réalise de loin sa meilleure saison depuis ses débuts en professionnel. De quoi déclencher l’alarme incendie du Palais des Sports de Beaublanc en plein milieu de sa conférence de presse... Pas anodin.

Les 40 points de Danilo Andjusic : la meilleure marque en saison régulière depuis 2015

En plus d’avoir égalé son record de points (40 points dont 9/14 à 3-points), Danilo Andjusic a réalisé le meilleur match à la marque en saison régulière de Jeep ÉLITE depuis octobre 2015 et les 41 points de Michael Thompson. En playoffs, Elie Okobo avait passé 44 points à la défense monégasque le 23 mai 2018. Malgré la performance XXL de son arrière serbe, la JL Bourg, meurtrie par la perte de Thibault Daval-Braquet, a été battue après prolongation par le Champagne Basket.

En constance progression depuis quelque temps, l’ailier-fort francilien Ivan Février a lui aussi affolé les compteurs. L’ancien pensionnaire de l’INSEP a battu son record de points (19 unités à 8/0 aux tirs) et d’évaluation (24), lors de la large victoire nanterienne à Boulazac. « Je veux faire une vraie saison en Jeep ÉLITE avec des responsabilités afin de voir ce que je vaux réellement », confiait-il en mai dernier à l’annonce de sa signature à Nanterre. Pour le moment, il remplit parfaitement ses objectifs...