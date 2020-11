Danilo Andjusic crucifie les Metropolitans 92, la JL Bourg reste invaincue

JEEP ÉLITE

« On connaît Danilo. Même s’il fait 0/15, il peut mettre le gros shoot à la fin. » La phrase est signée Maxime Courby à l'issue de la rencontre entre les Metropolitans 92 et la JL Bourg. Sauf que l'ailier serbe se montre diablement adroit depuis le début du championnat à 3 points (13/20 soit 65%, le plus adroit dans cet exercie). Le système parfaitement exécuté, Danilo Andjusic plantait le tir à 3 points de la victoire (76-79) faisant tomber par la même occasion les Metropolitans 92 pour la première fois de la saison en championnat. Bourg-en-Bresse reste en revanche invaincue avec Dijon.

Mais quelle tristesse de voir ce duel des invincibles entre Boulogne-Levallois, deuxième meilleure défense de la ligue et la JL Bourg-en-Bresse, meilleure attaque, se disputer dans un Palais des Sports Marcel Cerdan vide. Certes, on commence à s’habituer à ce genre d’image malheureusement, mais il ne faudrait pas trop que cela dure malgré tout. Deux équipes qui d‘ailleurs représentent bien les couleurs françaises en EuroCup. Jurij Zdovc, l’entraineur slovène des Metropolitans 92 tente un pari en titularisant pour la première fois de la saison Neal Sako en place et lieu de Tomer Ginat plus mobile pour défendre sur le MVP Zachery Peacock. Un choix payant puisque le MVP du championnat n’inscrit que 4 petits à la mi-temps. Le 1er acte est marqué par la défense au fer rouge de la JL Bourg, encaissant uniquement 11 points avec une réussite de 4/13 pour les Parisiens. De quoi créer un petit écart après les 10 premières de jeu (11-17). Malgré l’entrée intéressante de Kadeem Allen, se rassurant avec des lay-up (9 points en 6 minutes), petit à petit les coéquipiers d’Assem Marei vont resserrer l’étau en défense, leur marque de fabrique depuis le début de saison (68 points de moyenne). Le pivot Égyptien fait souffrir Alen Omic sous les panneaux et domine largement son vis-à-vis avec 10 points et 4 rebonds. Maxime Ross, lui, se distingue par 3 triples à 100% dans cet exercice. Bloqués à 11 unités, les Mets rectifient le tir avec 25 unités et prennent les commandes du match à la pause (36-32, 20e). Piqué au vif par sa prestation moyenne, Peacock est au four et moulin à la reprise avec déjà 8 points en 5 minutes. Son activité débordante (3 points, tir intérieur, interception) permet à la JL Bourg de repasser devant (43-46, 25e). Le moment choisi aussi pour Andjusic d’inscrire ses premiers points. Ce qui laisse de marbre Jurij Zdovc, voyant la JL réciter sa partition. Marei, toujours aussi précieux, permet à son équipe de ne pas trop perdre pied (49-56, 30e). L’activité de Brandon Brown est payante. À 5 minutes de la fin, les Franciliens se rapprochent tout près des Bressans (59-62, 35e) après avoir compté 8 points de retard (plus gros écart du match). Les nerfs vont se tendre et les deux équipes se répondre coup pour coup dans une fin de match d’anthologie. Ouvert, seul au monde, le discret Thomas Scrubb plante un premier 3 points ô combien précieux pour donner 4 points d’avance aux hommes de Vucevic (66-70, 38e). Brandon Brown répond ! Mais ce diable de Zack Wright répond aussi. À 36 ans, l’américano-bosnien continue d’étoffer son jeu. À 30 secondes de la fin, Bourg possède 3 points d’avance (72-75). Les nerfs ne craquent