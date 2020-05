Danilo Andjusic prolonge à la JL Bourg

Il avait exprimé à plusieurs reprises son ouverture à l'idée de prolonger dans un championnat qui lui a plu. C'est désormais chose faite : Danilo Andjusic (1,95 m, 29 ans) a rempilé à la JL Bourg, qui n'a cependant pas précisé la durée du nouveau contrat.

Signé en début de saison 2019/20 afin de remplacer temporairement Garrett Sim, blessé, l'arrière serbe a de suite déduit grâce à plusieurs cartons. Prolongé pour l'ensemble de la saison, il a continué à faire apprécier son adresse (et accessoirement participé au concours du tir à 3-points du All-Star Game LNB 2019) et plus généralement son sens du panier.

Au final, il aura tourné à 16 points à 45,9% de réussite aux tirs, dont 45,5% à 3-points, 3,3 rebonds, 3,6 passes décisives et 4,3 fautes provoquées pour 15,5 d'évaluation en 29 minutes.

"Danilo c’est quelqu’un qui est arrivé par un trou de souris, en remplacement de Garett Sim et qui se ré-engage par la grande porte, a commenté le président Julien Desbottes. C’est important de pouvoir attirer des joueurs de talent et c’est important de les conserver. C’est ce qu’on essaye de faire depuis 10 ans, à la JL Bourg, on est des fidèles. On aime à montrer que dans le basket pro, il est possible d’avoir une stratégie à contre courant. Cela consiste à faire le nécessaire pour conserver son ossature, ses joueurs clés, la colonne vertébrale et y greffer un certain nombre de joueurs de l’extérieur.

Danilo est un joueur ambitieux, c’est important pour notre club d’être attractif et de pouvoir attirer des joueurs qui le reconnaissent comme tel."