Dans les coulisses du Final Four avec le photographe Bad Lion

JEEP ÉLITE

Vous l'avez peut-être déjà vu interviewer Juhann Begarin ou Yoan Makoundou sur la chaîne YouTube de BeBasket... Photographe et vidéaste, Léo Morillon alias "Bad Lion" était présent lors du Final Four de Jeep Élite, la semaine dernière à Rouen, missionné par la LNB pour mitrailler l'évènement. Des demi-finales jusqu'au 20e sacre de l'Asvel, il nous emmène dans les coulisses du Kindarena, au plus près des différents acteurs. Un vlog à retrouver sur sa chaîne Youtube et à voir ci-dessous.





Vous pouvez aussi retrouver Léo de Bad Lion sur sa chaîne Youtube, ou bien sur son compte Instagram.