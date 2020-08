Darel Poirier et la JL Bourg devraient se séparer

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Mis à l'essai un mois fin juilet, Darel Poirier (2,07 m, 23 ans) ne devrait pas arborer les couleurs de Bourg-en-Bresse en Jeep ÉLITE et en EuroCup, comme le rapporte Nicola Lupo de Sportando. L'intérieur francilien a longtemps profité des installations d'Ékinox, entre mai et juin, pour se remettre de sa blessure à la hanche. Mais au final, son aventure avec le club de l'Ain aura été de courte durée, puis qu'il n'aura disputé qu'un seul et unique match amical avec la troupe de Savo Vučević contre Pont-de-Chéruy (NM1), où il a fini avec -1 d'évaluation.

French center Darel Poirier and EuroCup team JL Bourg are parting ways, a source tells @Sportando. — Nicola Lupo (@NicolaLupo99) August 27, 2020

Plus d'informations à venir.