Darel Poirier va bien s'engager au Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

A l'essai au Mans depuis quelques jours, le pivot Darel Poirier (2,07 m, 23 ans) va bien s'engager avec le club sarthois. L'ancien joueur du Pôle France, Cholet Basket, Charleville-Mézières, Capital City, Windy City et Charilaos Trikoupis Messolonghi BC (10,1 points à 55,6% de réussite aux tirs et 6,3 rebonds pour 11,6 d'évaluation en 22 minutes sur sept matches) sur le début d'année 2021 retrouve la France. Il va ainsi tenter d'aider le MSB à réaliser une bonne fin de saison, en tant que remplaçant médical d'Alain Koffi, avec comme objectif de participer au Final 8 et ainsi se qualifier en Coupe d'Europe.