Darius Johnson-Odom (Orléans) : "J'espère être de retour en décembre ou janvier 2022"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormareche

Auteur d'une magnifique saison avec l'Orléans Loiret Basket (16,4 points, 3,2 rebonds et 4,8 passes décisives pour 15,5 d'évaluation), l'arrière américain Darius Johnson-Odom s'est vu être coupé dans son élan à cause d'une rupture du tendon d'Achille le 16 mars dernier. Un mois plus tard, l'athlète américain revient sur cette blessure à froid, dans La République du Centre :

"Psychologiquement, je me sens bien. (...) C'est quand on affronte l'adversité qu'on a l'occasion de montrer qui l'on est, quel est notre caractère. J'aime ce genre de défi."

L'ancien joueur des Los Angeles Lakers (NBA) confie qu'il avait comme un pressentiment avant la rencontre :

"La nuit d'avant le match contre Dijon, je crois que je savais que ça allait arriver. Dans ma tête c'était une possibilité, comme un pressentiment."

Johnson-Odom poursuit en saluant son équipe qui l'a très bien entouré et leur tient un discours d'encouragement pour cette fin de saison :

"J'ai été entouré de super gars. Moi qui suis très sérieux, à vouloir me comporter comme un leader, ils m'ont montré que c'était possible de s'amuser aussi avec le basket. (...) C'est une équipe qui a beaucoup de ressources et qui a encore des choses à montrer. Le coach va devoir trouver les solutions offensives en utilisant certains joueurs différemment. (...) J'espère être de retour en décembre ou janvier. J'adore jouer avec Germain (Castano) comme coach. (...) Je serai particulièrement heureux de revenir si je peux trouver une super place ici."

D'ici le retour sur les parquets de Darius Jonhson-Odom, l'Orléans Loiret Basket aura fort à faire dans la course au playoffs. Avec 7 victoires et 10 défaites, les hommes de Germain Castano vivent une période compliquée. Prochain match pour Orléans ce mardi à Gravelines.