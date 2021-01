Daryl Macon sur les tablettes de l'AS Monaco

En quête d'un renfort à la mène, l'AS Monaco suivrait de près Daryl Macon (25 ans, 1,88m). Selon les informations du journaliste lituanien Donatas Urbonas, le natif de Little Rock devrait prochainement quitter le Galatasaray Istanbul, là où il a vécu sa première expérience européenne. Plusieurs équipes seraient sur le coup, dont l'AEK Athènes et donc la Roca Team.

Hearing Monaco and AEK might be among the teams interested in Daryl Macon. https://t.co/bsJ9cdbgOX