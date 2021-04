David Bonnemason-Carrère, nouveau président de l'Elan Béarnais : "Une nouvelle étape qui commence"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Youtube Elan Bearnais

L'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a un nouveau président. David Bonnemason-Carrère (46 ans), avocat du club depuis 2008, vient d'être élu ce mercredi 31 mars président du club béarnais. En conférence de presse jeudi, il a livré son ressenti et sur les choses à venir :

"Je suis surtout heureux pour le club, pour le territoire. C'est une nouvelle étape qui commence, ce n'est pas facile, on connait tous le contexte actuel. (...) L'état d'esprit est bon, positif, c'est un travail qu'on a commencé en juin 2020 donc on va pousser vers un projet qui permettra d'avoir un meilleur modèle économique."

Le nouveau président palois souligne qu'il faudra réaliser "un travail quotidien sur la partie sportive, commerciale et financière" pour amener le club vers une nouvelle dimension. Interrogé sur les nouveaux investisseurs américains, l'ancien avocat, précise que les choses sont les mêmes et qu'il n'y a pas plus de pression :

"Non, ça n'ajoute pas plus de pression, l'institution continuera à vivre quoi qu'il arrive, que les Américains viennent ou (que ce soit) un autre repreneur. L'objectif était que la ville, actionnaire à 70%, puisse avoir la mainmise sur la partie opérationnelle du club."

Il raconte ensuite son rapport avec l'Elan Béarnais :

"C'est un rapport de passionné, de supporter. Tout un chacun a connu l'Elan Béarnais quand on jouait à la Moutète, quand on jouait ici, au Palais des Sports au niveau européen. (...) C'est une histoire, c'est un passé, moi la personne qui m'a marqué c'est Pierre Seillant. Il m'a permis de mettre le pied à l'étrier au sein du club."

David Bonnemason-Carrère arrive donc à la tête de l'Elan Béarnais avec un projet de reconstruction, de potentiels nouveaux investisseurs afin de relancer le club. Cela commence par aller chercher le maintien en Jeep ELITE. Actuellement 17e (4 victoires et 13 défaites), la mission semble difficile mais pas impossible. Prochain match pour l'Elan Béarnais ce samedi contre la SIG Strasbourg, à 20h30.