David Lighty prolonge à l'ASVEL jusqu'en 2024 !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Prolongé trois ans par l'ASVEL l'an passé, David Lighty (1,98 m, 32 ans) était lié au club rhodanien jusqu'en juin 2022. Mais au sortir d'une excellente saison, tant en Jeep ELITE qu'en EuroLeague (9,4 points à 45,2% de réussite aux tirs dont 37,7% à 3-points, 2,7 rebonds et 1,7 passe décisive en 22 minutes sur 55 matchs), l'ailier étasunien a prolongé deux saisons de plus. L'ancienne star d'Ohio State (NCAA) est donc liée au club jusqu'en juin 2024.

Le triple champion de France (2013, 2016 et 2019), meilleur joueur de la décennie 2010-2020 pour BeBasket, est un "two-way player" - un joueur impactant des deux côtés du parquet - et qui plus en un homme très apprécié dans la vie de tous les jours.

"Pour moi, l’avenir de LDLC ASVEL ne se conçoit pas sans David, a commenté le président Tony Parker. Je n’ai jamais caché mon attachement particulier pour ce joueur et je crois que je ne suis pas le seul au club ! Quand quelqu’un fait l’unanimité dans le vestiaire, sur le terrain, et en coulisses, on fait tout pour le garder ! Je suis très heureux que David ait accepté cette proposition et nous ferons en sorte qu’il termine sa carrière chez nous de la plus belle des manières."

Avec cette prolongation, l'ASVEL confirme son souhait de s'appuyer d'éléments reconnus, investis et appréciés dans la durée.