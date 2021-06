David Lighty quitte l'ASVEL pour l'Olympiakos Le Pirée

David Lighty (1,98 m, 33 ans) ne sera plus un joueur de l'ASVEL la saison prochaine. Après six saisons passées au club, en deux temps (de 2014 à 2016 puis de 2017 à 2021), il a reçu le contrat de l'Olympiakos Le Pirée dans la nuit de mardi à mercredi, nous a-t-on confirmé après que Total Basket ait révélé le grand intérêt du club grec pour l'ailier américain. Le natif de Cleveland (Ohio) étant sous contrat jusqu'en 2024, l'ASVEL va recevoir une indemnité de transfert de 100 000 euros selon nos informations.

L'ASVEL va devoir tout reconstruire

Une maigre consolation pour l'ASVEL qui perd l'un de ses joueurs clés, très présent des deux côtés du parquet. Le triple champion de France va retrouver deux anciens coéquipiers sur place, Livio Jean-Charles et Moustapha Fall. Le club rhodanien continue de se faire dépouiller, alors qu'en plus de Fall et Lighty Guerschon Yabusele (Real Madrid ou NBA), Amine Noua (Espagne ou VTB League) et peut-être même William Howard (Zalgiris Kaunas ?) devraient s'en aller, d'autant plus qu'une baisse importante de la masse salariale est prévue à l'ASVEL.

Antoine Diot, Matthew Strazel, Paul Lacombe, Charles Kahudi et Ismaël Bako sont toujours sous contrat. Kymany Houinsou devrait s'y ajouter, lui qui a intégré le groupe professionnel sur la fin de saison 2020-2021.

