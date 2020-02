Davion Berry, un nouveau scoreur à l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : VTB League

Afin de remplacer Edwin Jackson, prêté à l'Estudiantes Madrid, l'ASVEL a engagé l'arrière américain Davion Berry (1,93 m, 28 ans) annonce L’Équipe. Quatrième meilleur marqueur de VTB League avec 18,1 points de moyenne après avoir été le top scoreur du championnat grec la saison passée (201 points, à 42,4% de réussite aux tirs dont 33,6% à 3-points, en plus de 4,8 rebonds et 3,2 passes décisives en 35 minutes), sous les couleurs de Panionios, il est censé redynamiser l'attaque rhodanienne, en difficulté particulièrement en EuroLeague. Le natif d'Oakland (Californie) a notamment marqué 23 points en début de saison face au CSKA Moscou. Cette saison, cet arrière longiligne et élégant tourne par ailleurs à 40,9% de réussite à 3-points en VTB League.

Avant ces deux saisons productives, celui qui a succédé à Damian Lilliard à Weber State (NCAA) en 2012 a longtemps joué en G-League (quatre passages pour 102 matchs) depuis le début de sa carrière professionnelle en 2014. Il a aussi évolué en Italie, Chine et Allemagne.

C'est la première recrue de l'ASVEL au cours de cette saison 2019/20. Toutes les équipes de Jeep ELITE ont ainsi modifié leur effectif durant l'exercice en cours.