De retour en France, Darel Poirier est mis à l'essai par Le Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

À l'essai à la JL Bourg en début de saison et recalé lors de la visite médicale à l'ALM Évreux, Darel Poirier va finalement retrouver le championnat de France. Le natif de Juvisy-sur-Orge (Essonne) va effectuer un essai avec Le Mans Sarthe Basket (MSB), en Jeep ÉLITE.

Des débuts avec le MSB dès jeudi contre Cholet ?

Si la visite médicale est satisfaisante, qu'il convainc le staff (Elric Delord est déjà séduit) et bien sûr sous réserve de qualification par la LNB, il pourrait faire son retour en Pro A / Jeep ÉLITE contre son ancien club, Cholet Basket, ce jeudi 15 avril à Antarès. 1 430 jours après sa derrière apparition au plus haut niveau français, lors de la déroute choletaise contre Le Portel (43-84) en clôture de la saison 2016-2017. En contact avec le SLUC Nancy et plusieurs clubs espagnols, le médaillé de bronze de l'EuroBasket espoirs 2017 a effectué une pige de trois mois en Grèce, de janvier à mars 2021. En sept matchs disputés, il tournait ainsi à 10,1 points à 55,6% de réussite aux tirs et 6,3 rebonds pour 11,6 d'évaluation en 22 minutes, avec le Charilaos Trikoupis Messolonghi BC.

Retours espérés pour Scott Bamforth et Ovie Soko

Privée d'Alain Koffi (aponévrosite plantaire), d'Ovie Soko (entorse) mais également de Scott Bamforth (entorse), la formation sarthoise doit composer sur le poste 5 avec le seul Iggy Mockevicius, en phase de reprise après des soucis au dos. Héroïques à Boulazac, les homme d'Elric Delord n'ont pas pu enchaîner un huitième succès en quatorze rencontres à Roanne. Avec les possibles retours de Scott Bamforth et d'Ovie Soko dès mardi contre Le Portel selon Ouest-France et l'arrivée imminente de Darel Poirier, le MSB va pouvoir mieux respirer. Et par la même occasion, reprendre sa marche en avant.