DeAndre Lansdowne (Strasbourg) : "Ramener la SIG là où elle était il y a quelques années"

Ce jeudi, la SIG Strasbourg a annoncé la prolongation de DeAndre Lansdowne (1,88 m, 31 ans) pour les deux prochaines saisons. Une belle récompense pour cet arrière physique qui met au service de l'équipe son leadership, son engagement et sa détermination. Surtout, il va trouver de la stabilité dans sa carrière professionnelle, après avoir changé de club quasiment chaque année.

"C’est un honneur de signer cette extension de contrat, a-t-il commenté sur sigstrasbourg.fr. C’était un de mes objectifs. Quand je suis arrivé ici, je cherchais un club où je me pourrais me sentir comme à la maison et où je pourrais m’inscrire dans la durée : c’est le cas ! J’ai toujours eu en ligne de mire un objectif à long terme car, à mes yeux, les succès dans le sport se construisent sur le long terme. L’environnement ici est incroyable, très professionnel avec de très bonnes personnes à tous les niveaux du club. Mais, surtout, l’état d’esprit est très similaire au mien. J’ai enfin trouvé un lieu où j’ai envie de rester longtemps. Je suis impatient de construire et de continuer à faire regrandir le club. L’objectif reste de ramener la ville et le club de la SIG Strasbourg là où il était il y a quelques années, quand l’équipe jouait pour être championne de France et d’Europe."