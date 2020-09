DeAndre Lansdowne nouveau capitaine de la SIG Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SIG Strasbourg

La SIG Strasbourg a annoncé que l'arrière américain DeAndre Lansdowne (1,88 m, 31 ans) serait le nouveau capitaine de l'équipe professionnelle. Arrivé en début d'intersaison, celui qui a démarré tardivement sa carrière professionnelle et a du passer par le Mexique, la troisième et deuxième division allemande, s'est fait remarquer avec son état d'esprit et son éthique de travail.

"Notre capitaine applique ce qu’on lui demande et suit les règles, a commenté l'entraîneur Lassi Tuovi. Il fait en sorte que ses coéquipiers adhèrent à des valeurs communes. Il veille à la cohésion de l’équipe. Le capitaine n’a pas besoin de parler tout le temps pour être un leader... C’est même plus important de savoir écouter plutôt que de parler. Mais quand le capitaine parle, c’est du concret ! Avec son expérience, notre capitaine comprend qu’il y a une vie en dehors du basket et que chaque moment doit être apprécié et vécu au maximum."