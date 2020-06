DeAndre Lansdowne nouvel arrière de la SIG Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

En nommant un directeur sportif italien, à avoir Nicola Alberani, on pouvait se douter que la SIG Strasbourg regarderait notamment le marché transalpin. Ce lundi matin, le club alsacien vient d'annoncer la signature de l'arrière DeAndre Lansdowne (1,88 m, 31 ans) qui jouait du côté de Brescia sur la saison 2019/20. Ce joueur décrit comme un fort scoreur, "joueur explosif monté sur ressort", doté d'un "QI basket des plus intéressant", d'un sens de l'anticipation très fort (notamment en défense où il se révèle être un fort intercepteur) et d'un "professionnalisme et un état d’esprit reconnu" n'a pas connu de parcours classique.

Quatre ans sans jouer puis quatre ans en Allemagne

En effet, le natif d'Albuquerque (Nouveau Mexique) est passé par des chemins de traverse pour s'installer au haut-niveau européen. Passé par le petit programme basket de l'université de Fort Lewis dans le Colorado, il a passé quatre saisons en deuxième division NCAA. Mais en 2011, il n'est pas passé professionnel.

C'est près de quatre ans plus tard qu'il s'est lancé, en rejoignant le club mexicain des Pionerios de Delicias en janvier 2015, avec qui il a atteint la finale des playoffs. Six mois plus tard, il s'est lancé dans sa première aventure européenne, en Pro B (troisième division) allemande. Grâce à une grosse saison (22,5 points, 8,1 rebonds, 3,7 passes décisives et 2,5 interceptions par rencontre), il s'est fait connaître au niveau supérieur. De quoi grimper dans les divisions mais, même si une blessure au pied l'a gênée durant la saison 2016/17 avec Hambourg, en deuxième division, il a pu jouer la saison presque au complet et ses nouvelles belles performances (12,3 points à 53,9% de réussite aux tirs, 5 rebonds et 2,3 passes décisives en 28 minutes) lui ont permis d'arriver au niveau supérieur, la BBL (première division). A Brunswick (Braunschweig), il s'est montré parfaitement au niveau, finissant à 14,7 points à 43,6% (dont 38,4% à 3-points), 4,1 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,7 interception en 33 minutes.

La saison suivante, il a passé un cap encore et fini la saison avec des moyennes très élevées (18,6 points à 44%, 3,3 rebonds et 3,6 passes décisives en 32 minutes). A tel point qu'une équipe engagée en EuroCup, Brescia, a fait appel à ses services. L'occasion également de prouver ailleurs qu'en Allemagne.

35 points en deux matchs d'EuroCup contre Nanterre

En LegA, la première division italienne, il a confirmé (13,3 points à 42,7%, 3 rebonds et 1,6 passe décisive en 27 minutes) et en EuroCup, il s'est montré intéressant malgré une adresse moindre (10,2 points à 39,6%, 2,5 rebonds et 2,3 passes décisives en 27 minutes sur 16 matchs). Il a notamment été très bon contre Nanterre, aussi bien à l'aller (16 points à 7/11 et 3 passes décisives) qu'au retour (19 points à 7/9 en 24 minutes). De quoi porter la formation italienne à la victoire à deux reprises face à celle de Pascal Donnadieu et ainsi qualifier Brescia pour le Top 16.

A 31 ans, DeAndre Lansdowne se lance dans un nouveau défi : celui de s'imposer dans le championnat de France comme la Ligue des Champions (BCL). Très professionnel, adepte du jeûne, il a séduit le staff de la SIG.

"Nous sommes très heureux que DeAndre ait accepté de venir jouer avec nous, a commenté le directeur sportif Nicola Alberani. Il était notre cible numéro un en tant qu’arrière shooteur. C’est quelqu’un qui a une très bonne personnalité. Il a la mentalité d’un vrai professionnel et il sera un élément important dans notre équipe. Nous sommes ravis qu’il ait compris le projet que nous essayons de monter et que cela l’ait décidé à nous rejoindre. C’est un grand plaisir de l’accueillir au sein du club. Nous allons continuer à travailler pour avancer sur la construction de notre collectif."

Son éthique de travail est également louée par le coach Lassi Tuovi.

"DeAndre est un arrière qui entre parfaitement dans un jeu collectif mais qui est également capable de prendre ses responsabilités sur le terrain. C’est un défenseur motivé et un très bon intercepteur. Il va nous apporter du scoring. Il a prouvé par le passé qu’il avait la capacité d’être un top scoreur en Allemagne et en Italie. Une des choses les plus importantes pour nous vient des retours que nous avons eus à propos de sa personnalité. Il va nous apporter de l’expérience, du leadership et une grosse éthique de travail. Sa carrière est un exemple pour les autres. Il a montré saison après saison qu’il avait envie de progresser et de montrer qu’il voulait devenir meilleur."

C'est le sixième joueur sous contrat de la SIG Strasbourg pour la saison 2020/21 et le premier joueur non formé localement.

L'effectif 2020/21 de la SIG Strasbourg :