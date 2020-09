Décimé par les blessures, Boulazac renonce à jouer contre Poitiers

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

La défaite face à Limoges ce vendredi a laissé des traces. En plus de Yarou, Morency (photo) et Harley, tous déjà blessés, l’infirmerie du Boulazac Basket Dordogne a enregistré l'arrivée d'Owen Klassen, indisponible un mois, alors que Benjamin Sène a lui aussi été touché. Conséquence, les Périgourdins n'ont plus assez de joueurs disponibles pour affronter Poitiers dans de bonnes conditions, apprenons-nous dans un communiqué publié par le PB86. La rencontre prévue ce soir est annulée, et Boulazac va vite devoir se renforcer.