Dee Bost avant Monaco - Dijon : "Il y a comme une rivalité entre nous"

Ce samedi à 20h30, l'AS Monaco affronte la JDA Dijon dans sa salle Gaston Médecin. Après deux semaines et demi sans match, la Roca Team reçoit une équipe invaincue en Jeep ELITE après cinq matchs mais certainement privée de l'un de ses leaders, David Holston. Avant la rencontre, le meneur et capitaine de l'ASM Dee Bost s'est exprimé au micro de Monaco Info :

"Je m'attends à un match difficile. C'est une très bonne équipe. Il y a une sorte de rivalité entre nous depuis que nous nous sommes affrontés en playoffs il y a quelques années. Je m'attends donc à un match très disputé. [...] Ils pourraient avoir plus de rythme car ils ont joué plus récemment en Ligue des Champions (BCL). Mais on verra bien comment ça se passe et j'espère que nous allons pouvoir imprimer notre rythme de notre côté."