Dee Bost confirme qu'il reste Monégasque : "Je me sens à Monaco comme chez moi"

Signé pour deux saisons par l'AS Monaco en 2019, le meneur Dee Bost (1,88 m, 30 ans) va bien honorer la deuxième année de son contrat, comme annoncé, malgré des sollicitations à l'étranger. L'Américano-Bulgara l'a lui même confirmé sur le site Internet de son club.

"Je suis très heureux de cette signature, a-t-il expliqué. J’ai parlé avec le coach Je pense que nous avons encore un grand challenge à relever avec la Roca Team et je serai fier d’être encore le meneur de cette organisation qui me tient beaucoup à cœur. Je me sens à Monaco comme chez moi, aussi bien auprès du staff, des dirigeants que de l’ensemble des fans. Ce contexte favorable a beaucoup pesé dans mon choix de prolonger. Nous allons encore vivre ensemble de grandes émotions j’en suis certain et nous allons travailler dur pour y arriver. À toutes et à tous, je vous dis à très bientôt. Daghe !"