Dee Bost de nouveau capitaine de la Roca Team en 2020/21

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme Saša Obradović, Zvezdan Mitrović a choisi de nommer Dee Bost (1,88m, bientôt 31 ans) capitaine de l'AS Monaco pour la saison 2020/21. L'Américano-Bulgare, honnera ainsi sa 2e et dernière année de contrat avec la Roca Team malgré des sollications à l'étranger. « Je pense que nous avons encore un grand challenge à relever avec la Roca Team et je serai fier d’être encore le meneur de cette organisation qui me tient beaucoup à cœur, avait-il déclaré mi-juillet. Je me sens à Monaco comme chez moi, aussi bien auprès du staff, des dirigeants que de l’ensemble des fans. »

En duo avec Norris Cole, le Californien a réussi à maintenir le club de la Principauté au sommet de la Jeep ÉLITE (21 victoires - 4 défaites, 1er ex aequo avec la JDA Dijon et l'ASVEL à l'arrêt du championnat) et à le hisser en Playoffs de l'EuroCup, qui n'ont cependant pas pu avoir lieu.

Toujours aussi efficace (12,8 points à 45,5% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 4,4 passe décisives pour 15 d'évaluation en 27 minutes), il formera un joli tandem avec Marcos Knight, le MVP du tournoi final de la BBL.