DeMarcus Nelson prolonge à Limoges jusqu'en 2022

C'était bien avancé, c'est désormais acté : DeMarcus Nelson (1,93 m, 34 ans) reste au Limoges CSP. Le meneur/arrière américano-serbe a signé pour deux nouvelles saisons au club limougeaud.

Arrivé fin janvier au Cercle Saint-Pierre afin de remplacer Semaj Christon, il a joué quatre matchs sur place avant l'arrêt de la saison 2019/20 et a tourné à 9,8 points à 50% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds, 6,3 passes décisives, 1,8 balle perdue et 3 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en 28 minutes.

Expérimenté, fort défenseur, il apportera toute sa science du jeu et des grosses qualités physiques au groupe de Mehdy Mary.

"Il y a beaucoup de précision, de maîtrise, de contrôle dans tout ce que DeMarcus fait, a commenté ce dernier. C'est un vrai joueur qui améliore un collectif. Il sait organiser et faciliter le jeu pour que ses coéquipiers se retrouvent dans des situations favorables et fait en sorte de mettre tout le monde dans de bonnes dispositions au delà de sa capacité individuelle à marquer et à créer. Je raffole de ce type de joueur : il est dépositaire du jeu et son intégration s’est faite très vite en février car il bonifie ses coéquipiers et quand les joueurs voient quelqu’un arriver qui va les aider à être meilleur, ça facilite l’intégration. Il y a 12 mois, Demarcus Nelson était MVP des playoffs de Jeep ELITE et Champion de France."

Crawford Palmer va dans le même sens :

"La signature de DeMarcus Nelson nous assure la présence à la mène d’un joueur expérimenté, collectif, défensif, qui nous a densifié le jeu sur les deux côtés du terrain dans les quelques matches qu’il a pu faire avec nous avant que la saison ne soit suspendue. Avec Mehdy Mary et le staff, nous avons étudié de nombreux profils, mais DeMarcus remplissait les cases les plus importantes. C’est un seigneur, qui a le respect de ses coéquipiers et de ses adversaires, qui saura alimenter nos shooteurs en ballons, tout en étant capable de scorer quand il le faut, et il reste un défenseur redoutable. Il est aussi un modèle pour nos jeunes meneurs, Ludo Beyhurst et Tim Crusol, et on compte sur lui pour les aider dans leur développement."